Названы главные нужды россиян

Целью исследования было узнать, какие расходы стоят в приоритете у простых жителей. Респондентам задали вопрос: "На какие семейные нужды должно хватать денег такой семье, как ваша, чтобы жить нормально?"
Лидирующий ответ – "полноценное питание". 77% принявших участие в опросе считают, что это самый главный фактор.
На оплату жилья указали 62% респондентов. На третьем месте оказались одежда и обувь – 55% россиян жизненно необходимо их наличие, причем хорошего качества.
А вот развлечения в нашей стране мало кого волнуют. Всего 6% опрошенных включили этот пункт в список самого необходимого.
"Левада-центр" проводил подобное исследование в 2017 году. По данным телеканала "360", с того времени ситуация практически не изменилась. Россияне лишь чаще стали говорить об оплате услуг ЖКХ и покупке лекарств.
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