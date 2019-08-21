В Подмосковье вместо замены качели "починили" веревками

В Сергиевом Посаде жители возмутились как местные коммунальщики решили починить сломанные детские качели – на площадке по адресу ул. Центральная, дом 5 порвавшуюся цепь менять не стали, а просто связали звенья бечевкой, пишет "Подмосковье сегодня".
Жители дома переживают, что дети могут травмироваться на таких качелях, поскольку сама конструкция довольно тяжелая. Люди уже обращались в администрацию и просили чиновников принять меры, но пока безрезультатно.
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