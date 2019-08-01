Финляндия изменила визовые требования для россиян

Финляндия изменит визовые требования для россиян с 1 сентября. Граждане должны будут предъявить развернутый пакет документов, как того требуют другие страны Шенгенского соглашения, уточняет телеканал "360".
Согласно новым правилам, российские туристы обязаны показать в посольстве проездные билеты, бронь гостиницы, справку с работы и выписку с банковского счета за последние три месяца, пишет FlashNord. Раньше гражданам было достаточно принести действующий заграничный паспорт, копию внутреннего паспорта, страховку, квитанцию об оплате сбора и согласие на обработку персональных данных.
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