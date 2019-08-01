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"Я его взял и бросил": Лукашенко сознался в избиении подчиненного

Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Был пьяным и плохо работал. С таким объяснением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко, оправдывая свое рукоприкладство в отношении подчиненного. Батька публично сознался в содеянном.   
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Об этом Лукашенко заявил в беседе с профессором американского Редфордского университета Григорию Иоффе. "Да, я применил физическую силу", – сознался Батька.

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Потасовка с подчиненным по фамилии Бондурков произошла из-за того, что тот безответственно отнесся к сельскохозяйственной технике, которую сам же просил выделить. По словам Лукашенко, горе-работяга хотел "порисоваться перед друзьями" и выругался на него матом.  

Дальше события развивались стремительно. Лукашенко не стал церемониться с поддатым грубияном и схватил его за грудки. "Я его взял и бросил, и он кувырком с этой горы с песком полетел. Завернулся, руки отряхнул и пошел", – рассказал белорусский лидер.  

Тогда, в 1989 году, Лукашенко еще не был президентом. Будущий глава государства возглавлял совхоз "Городец". Против крутого нравом председателя возбудили уголовное дело, но до суда оно не дошло. 

Примерно тогда же он начал заниматься политикой. "По версии Лукашенко, уголовным делом его пугали из-за неожиданного участия в выборах народных депутатов СССР", – пишет UDF.by. 

Первыми об этой истории рассказали в книге "Случайный президент" журналисты Павел Шеремет и Светлана Калинкина. В 2015 году Лукашенко подтвердил подлинность событий в интервью профессору Иоффе.  

Александр Лукашенко. Фото: Фотохроника ТАСС

Белорусский лидер известен крутым нравом и с подчиненными чиновниками обычно не церемонится. Так, в марте президент посетил один из агрохолдингов в Шкловском районе, где остался крайне недоволен условиями содержания скота. 

Лукашенко в присутствии журналистов устроил разнос чиновникам и пообещал пустить их "под нож". Вскоре постов лишились несколько должностных лиц, в том числе глава Могилевской области. 

Автор: 1 августа 2019, 06:20
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет ушлый скандалист Лукашенко

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Владимир Владимирович
Ответить
А каким должен быть Батька ? Здоровья , долгих лет жизни , всяческих благ !
1

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