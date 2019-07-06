Саблин рассказал о новом сезоне исторических туров в Новой Москве

В Троицком и Новомосковском округах столицы открылся новый сезон историко-паломнических туров. Уже четвертый год они проводятся для малоимущих граждан, людей с ограниченными возможностями, пенсионеров, многодетных семей. Инициатором туров является депутат Госдумы от ТиНАО и Западного административного округа столицы Дмитрий Саблин.



прочитано 254 раза