Мускулистая ворона взорвала Сеть
На просторах интернета появилось необычное видео со странным существом. На кадрах видно странную ворону, которая стоит, опираясь на крылья. При этом они выглядят словно мускулистые руки, а лап птицы не видно.
Этот ролик набрал почти 9 миллионов просмотров. Самые остроумные сравнили пернатого с Халком и гориллой, отсюда и появились смешные мемы.
Орнитолог пролила ясность на это существо. По ее словам, эта ворона просто загорает, для них это обычное дело. Для этого они опускают крылья и поднимают хвосты под прямым углом. Из-за этого может создаваться впечатление, что лап нет.
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