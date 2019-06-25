Мускулистая ворона взорвала Сеть

На просторах интернета появилось необычное видео со странным существом. На кадрах видно странную ворону, которая стоит, опираясь на крылья. При этом они выглядят словно мускулистые руки, а лап птицы не видно.

Этот ролик набрал почти 9 миллионов просмотров. Самые остроумные сравнили пернатого с Халком и гориллой, отсюда и появились смешные мемы.

Орнитолог пролила ясность на это существо. По ее словам, эта ворона просто загорает, для них это обычное дело. Для этого они опускают крылья и поднимают хвосты под прямым углом. Из-за этого может создаваться впечатление, что лап нет.