Коллекцию гитар легендарного рок-музыканта продали за бешеные деньги

Коллекция из 130 гитар фронтмена группы Pink Floyd Дэвида Гилмора была продана за 21,5 миллиона долларов на аукционе, проходившем в Нью-Йорке. Торги длились на протяжении восьми часов. В аукционе приняли участие коллекционеры из 66 стран.
Как сообщает издание "Известия", самым дорогим лотом оказалась культовая гитара The Black Strat. За инструмент отдали 4 миллиона долларов. Хотя изначально гитара оценивалась в 100 тысяч долларов.
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