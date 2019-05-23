Ведущий ток-шоу послал "в жопу" оппонента в прямом эфире
Сергея Михеева довела до эмоционального взрыва "украинская философия". Во время прямого эфира обсуждалось фото из музея холокоста. Сотрудники посольства Незалежной выдали ее за съемку депортации крымских татар в 1944 году.
"Это не ляп, это система, уважаемые. На самом деле это и есть подход украинской политизированной псевдонауки к обоснованию всех этих вещей", – прокомментировал ситуацию Сергей Михеев, отметив, что подобные прецеденты были замечены и ранее.
Эксперт с Украины опрометчиво спросил Михеева: неужели, по его мнению, не было и голодомора? Для ведущего это стало последней каплей. "Идите в жопу отсюда. Все. Свободен, свободен!" – взорвался Михеев, показывая гостю красную карточку.
Позже Сергей Михеев объяснил, что ему надоела неспособность оппонента вести дискуссию. "Стоит, что-то бубнит, бубнит. Украинский философ. Считаю, что так можно – потому что или участвующие уважают хоть немножко друг друга, или пусть, если он такой умный, там где-нибудь кому-нибудь читает лекцию. Откроет в унитазе бачок и пусть читает туда лекции по украинской философии", – эмоционально прокомментировал ситуацию ведущий.
У Сергея Михеева большой опыт удаления с площадки экспертов. Не так давно в том же шоу "Кто против" ему пришлось попросить на выход журналистку Янину Соколовскую. Она оскорбляла других участников передачи.
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