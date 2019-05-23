Ведущий ток-шоу послал "в жопу" оппонента в прямом эфире

Сергей Михеев вышел из себя во время дискуссии с украинским экспертом в эфире ток-шоу на телеканале "Россия 1". Телеведущий послал оппонента "в жопу", добавив, что тот ему надоел.

Сергея Михеева довела до эмоционального взрыва "украинская философия". Во время прямого эфира обсуждалось фото из музея холокоста. Сотрудники посольства Незалежной выдали ее за съемку депортации крымских татар в 1944 году.

"Это не ляп, это система, уважаемые. На самом деле это и есть подход украинской политизированной псевдонауки к обоснованию всех этих вещей", – прокомментировал ситуацию Сергей Михеев, отметив, что подобные прецеденты были замечены и ранее.

Эксперт с Украины опрометчиво спросил Михеева: неужели, по его мнению, не было и голодомора? Для ведущего это стало последней каплей. "Идите в жопу отсюда. Все. Свободен, свободен!" – взорвался Михеев, показывая гостю красную карточку.

Позже Сергей Михеев объяснил, что ему надоела неспособность оппонента вести дискуссию. "Стоит, что-то бубнит, бубнит. Украинский философ. Считаю, что так можно – потому что или участвующие уважают хоть немножко друг друга, или пусть, если он такой умный, там где-нибудь кому-нибудь читает лекцию. Откроет в унитазе бачок и пусть читает туда лекции по украинской философии", – эмоционально прокомментировал ситуацию ведущий.

У Сергея Михеева большой опыт удаления с площадки экспертов. Не так давно в том же шоу "Кто против" ему пришлось попросить на выход журналистку Янину Соколовскую. Она оскорбляла других участников передачи.

