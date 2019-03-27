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Общество

Соловьев выгнал из студии экспертов после потасовки

Владимир Соловьев. Фото: www.globallookpress.com
Владимиру Соловьеву пришлось выступить в роли рефери на ринге. После потасовки и обливания водой ведущие программы "Кто виноват?" вытолкали разгоряченных экспертов из студии.
прочитано 426 раз

Владимир Соловьев оказался между молотом и наковальней: ведущий программы встал на пути разъяренного политолога Араика Степаняна. Эксперт со стаканом воды в руке пытался добраться до другого завсегдатая политических ток-шоу – Грэга Вайнера, который незадолго до этого назвал его мерзавцем.

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Владимиру Соловьеву и его соведущему Сергею Михееву удалось оттащить мужчин друг от друга. Однако Вайнер продолжил выкрикивать оскорбления в адрес Степаняна, так что Михеев буквально вытолкал дебошира из студии.

Позже Владимир Соловьев попросил покинуть программу и второго участника конфликта, а охрану – присмотреть за гостями. Ведущий объяснил свое решение удалить Вайнера и Степаняна, передает РИА Новости.

"Могут кипеть страсти. Могут быть самые жесткие отношения, но нельзя переходить грань. <…> Когда люди друг друга не слышат, рождаются инциденты. Когда не слышат друг друга народы, рождаются войны", – заключил он.

Скандал в программе Владимира Соловьева – далеко не первый на политических ток-шоу. Сергей Михеев имеет опыт удаления с площадки экспертов: ему пришлось попросить на выход журналистку Янину Соколовскую, которая оскорбляла других участников. А на прошлой неделе ведущий программы "Место встречи" Андрей Норкин выгнал раскричавшегося украинского политолога Павла Жовниренко. Да и самому Владимиру Соловьеву не раз приходилось освобождать студию от излишне агрессивных гостей.

Автор: Андрей Евлампиев27 марта 2019, 08:22

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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уже задолбали хохлы и чего их обсуждать пусть живут как хотят
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