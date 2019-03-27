Соловьев выгнал из студии экспертов после потасовки

Владимиру Соловьеву пришлось выступить в роли рефери на ринге. После потасовки и обливания водой ведущие программы "Кто виноват?" вытолкали разгоряченных экспертов из студии.

Владимир Соловьев оказался между молотом и наковальней: ведущий программы встал на пути разъяренного политолога Араика Степаняна. Эксперт со стаканом воды в руке пытался добраться до другого завсегдатая политических ток-шоу – Грэга Вайнера, который незадолго до этого назвал его мерзавцем.

Владимиру Соловьеву и его соведущему Сергею Михееву удалось оттащить мужчин друг от друга. Однако Вайнер продолжил выкрикивать оскорбления в адрес Степаняна, так что Михеев буквально вытолкал дебошира из студии.

Позже Владимир Соловьев попросил покинуть программу и второго участника конфликта, а охрану – присмотреть за гостями. Ведущий объяснил свое решение удалить Вайнера и Степаняна, передает РИА Новости.

"Могут кипеть страсти. Могут быть самые жесткие отношения, но нельзя переходить грань. <…> Когда люди друг друга не слышат, рождаются инциденты. Когда не слышат друг друга народы, рождаются войны", – заключил он.

Скандал в программе Владимира Соловьева – далеко не первый на политических ток-шоу. Сергей Михеев имеет опыт удаления с площадки экспертов: ему пришлось попросить на выход журналистку Янину Соколовскую, которая оскорбляла других участников. А на прошлой неделе ведущий программы "Место встречи" Андрей Норкин выгнал раскричавшегося украинского политолога Павла Жовниренко. Да и самому Владимиру Соловьеву не раз приходилось освобождать студию от излишне агрессивных гостей.