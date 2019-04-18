"Чему мы учим людей?" – особое отношение к больному Быкову вызвало оторопь

Известный писатель и журналист продолжает находиться в уфимской больнице в состоянии искусственной комы. Россияне переживают за его здоровье, но новость о том, что Дмитрий Быков получит помощь бригады медиков из Москвы, вызвала негативную реакцию.

Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян пожелал скорейшего выздоровления Дмитрию Быкову. При этом он заявил, что не понимает подобного особого отношения к публицисту.

"Совсем недавно, чуть ли не всей страной, порицали его за ту околесицу, которую он нес про Власова и Гитлера, а теперь к нему сломя голову через всю страну несется бригада из госпиталя Бурденко. Ну и чему мы учим людей? Несите что угодно про историю родной страны и этим вы тем самым заслужите особое к себе отношение?" – выразил негодование собеседник "Дни.ру". Эксперт считает, что особое отношение можно заслужить только любовью к родной стране, бережным отношением к памяти о великой Победе, "а никак не переписыванием ее истории".

"Мудрствования" же Дмитрия Быкова на тему Власова и Гитлера и другие его "сомнительные" изречения Манукян не считает поводом для того, чтобы бросить все силы страны на его спасение. "Пусть его лечат прекрасные врачи Уфы. Я уверен, что там тоже работают профессионалы. Не нужно делать Дмитрия Быкова пациентом №1 страны. Или же научитесь также бережно относиться к любым гражданам России", – отметил Манукян. Он добавил, что будет удовлетворен отечественной медициной тогда, "когда у нас будут лечить любого гражданина страны с такой же самоотдачей, как Дмитрия Быкова".

Выразила такую же позицию и скандальный блогер Лена Миро, узнав, что в Уфу вылетели медики из столичного госпиталя имени Бурденко.

"Ну, действительно, спасать в стране больше ведь некого! Простые жители провинции пусть помирают, а вот к жирному Быкову летит бригада из Бурденко", — написала Миро в своем Telegram-канале.

"Что самое неприятное в ситуации, диагностирована ведь деменция на фоне сахарного диабета. То есть, жирный собственноручно гробил свое здоровье годами (десятилетиями), жрал, пил, набрал такой вес, что стал сам себя поперек шире, а теперь его спасают", – приводит слова блогера "Экспресс газета". По ее мнению, подобное отношение к находящемуся в коме Дмитрию Быкову – это "несправедливо" и "нехорошо".

Также стало известно, что журналисту ранее оказывали помощь на борту самолета, которым он летел в Уфу. "Ему пытались помочь бортпроводники. Объявление сделали по салону в поисках врача. А в Уфе садились в соответствии с правилами", – цитирует собственный источник РИА ФАН. На взлетно-посадочной полосе аэропорта Уфы Дмитрия Быкова уже ждали врачи, которых члены экипажа самолета оповестили заранее.