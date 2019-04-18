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"Чему мы учим людей?" – особое отношение к больному Быкову вызвало оторопь

Дмитрий Быков. Фото: www.globallookpress.com
Известный писатель и журналист продолжает находиться в уфимской больнице в состоянии искусственной комы. Россияне переживают за его здоровье, но новость о том, что Дмитрий Быков получит помощь бригады медиков из Москвы, вызвала негативную реакцию.
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Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян пожелал скорейшего выздоровления Дмитрию Быкову. При этом он заявил, что не понимает подобного особого отношения к публицисту.

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"Совсем недавно, чуть ли не всей страной, порицали его за ту околесицу, которую он нес про Власова и Гитлера, а теперь к нему сломя голову через всю страну несется бригада из госпиталя Бурденко. Ну и чему мы учим людей? Несите что угодно про историю родной страны и этим вы тем самым заслужите особое к себе отношение?" – выразил негодование собеседник "Дни.ру". Эксперт считает, что особое отношение можно заслужить только любовью к родной стране, бережным отношением к памяти о великой Победе, "а никак не переписыванием ее истории".

"Мудрствования" же Дмитрия Быкова на тему Власова и Гитлера и другие его "сомнительные" изречения Манукян не считает поводом для того, чтобы бросить все силы страны на его спасение. "Пусть его лечат прекрасные врачи Уфы. Я уверен, что там тоже работают профессионалы. Не нужно делать Дмитрия Быкова пациентом №1 страны. Или же научитесь также бережно относиться к любым гражданам России", – отметил Манукян. Он добавил, что будет удовлетворен отечественной медициной тогда, "когда у нас будут лечить любого гражданина страны с такой же самоотдачей, как Дмитрия Быкова".

Выразила такую же позицию и скандальный блогер Лена Миро, узнав, что в Уфу вылетели медики из столичного госпиталя имени Бурденко.

"Ну, действительно, спасать в стране больше ведь некого! Простые жители провинции пусть помирают, а вот к жирному Быкову летит бригада из Бурденко", — написала Миро в своем Telegram-канале.

"Что самое неприятное в ситуации, диагностирована ведь деменция на фоне сахарного диабета. То есть, жирный собственноручно гробил свое здоровье годами (десятилетиями), жрал, пил, набрал такой вес, что стал сам себя поперек шире, а теперь его спасают", – приводит слова блогера "Экспресс газета". По ее мнению, подобное отношение к находящемуся в коме Дмитрию Быкову – это "несправедливо" и "нехорошо".

Также стало известно, что журналисту ранее оказывали помощь на борту самолета, которым он летел в Уфу. "Ему пытались помочь бортпроводники. Объявление сделали по салону в поисках врача. А в Уфе садились в соответствии с правилами", – цитирует собственный источник РИА ФАН. На взлетно-посадочной полосе аэропорта Уфы Дмитрия Быкова уже ждали врачи, которых члены экипажа самолета оповестили заранее.

Автор: Валерия Нарская18 апреля 2019, 12:44

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