Жена рассказала о состоянии Быкова
Самочувствие Дмитрия Быкова крайне тяжелое. Речи о транспортировке писателя в Москву пока не идет.
"Он в больнице, состояние тяжелое, в коме. Врачи делают все возможное", – рассказала супруга публициста Ирина Лукьянова. По словам жены Дмитрия Быкова, диагноз энцефалопатия пока не подтвержден, уточнят его после того, как будут сделаны анализы и томография. Ирина в больнице в Уфе, ждет решения медиков, сообщает "МК".
Журналист должен был выступить в Уфе 16 апреля. Однако мероприятие пришлось перенести. Как сообщалось, Дмитрий Быков почувствовал себя плохо во время перелета из Екатеринбурга. Когда лайнер авиакомпании "ЮТэйр" приземлился в столице Башкирии, писателя сразу забрали в медпункт. По словам свидетелей, Быков был дезориентирован, постоянно к кому-то обращался, он не мог самостоятельно спуститься по трапу – его вывозили на каталке.
Позже стало известно о тяжелом состоянии журналиста. Были сообщения о том, что у 51-летнего Дмитрия Быкова начался отек мозга, врачи заподозрили инсульт. Быков впал в кому. По данным некоторых изданий, в клинике начался настоящий переполох. Врачам звонили министры и даже руководитель республики. По поручению министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, Минздрав России организовал телемедицинскую консультацию со специалистами по эндокринологии, неврологии, анестезиологии и реаниматологии.
Как стало известно, консилиум по поводу состояния Дмитрия Быкова завершился. "Переводить в Москву Быкова не будем, он сейчас на искусственном дыхании в медикаментозной коме. Состояние его оценивается как тяжелое. Корректировки в план лечения мы внесли, но радикально менять ничего не надо. Врачи следят за его состоянием", – заявил АГН "Москва" главный реаниматолог и анестезиолог Минздрава Игорь Молчанов.
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