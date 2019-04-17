Кома после инсульта: подробности состояния сдавшего Быкова
Состояние телеведущего очень тяжелое. У 51-летнего Дмитрия Быкова случился отек мозга, передает Telegram-канал Mash.
Журналиста доставили на скорой помощи с подозрением на инсульт. Он впал в кому. Врачи продолжают оказывать помощь известному писателю. "В клинике настоящий переполох. Сюда и министры звонят, и даже руководитель республики связывался. Писателю оказывается вся необходимая помощь, работают лучшие специалисты", – цитирует источник в медицинских структурах сайт "Комсомольская правда".
Врачи созвали консилиум и решили журналиста пока не везти в Москву. Вечером будет собрано еще одно совещание. В настоящее время Дмитрий Быков находится на искусственной вентиляции легких.
В свою очередь главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" опровергает данные об инсульте у публициста. "Никакого инсульта у Дмитрия Быкова нет, и подозрения на инсульт нет", – написал он в своем Telegram-канале.
Также стало известно, что Дмитрий Быков почувствовал себя плохо во время перелета из Екатеринбурга в Уфу. Когда самолет "ЮТэйра" приземлился в столице Башкирии, писателя сразу забрали в медпункт. "Он был дезориентирован, постоянно к кому-то обращался, звал кого-то. Быков даже не смог спуститься самостоятельно по трапу и его вывозили на каталке", – передает Telegram-канал Baza.
Писатель должен был дать концерт в Уфе 16 апреля. Однако выступление известного писателя пришлось перенести из-за госпитализации Быкова.
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