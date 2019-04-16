Варвара Караулова вышла на свободу по УДО

Осужденная за попытку вступить в запрещенную в России террористическую организацию "Исламское государства*" студента Варвара Караулова вышла на свободу условно-досрочно. Об этом сообщает НСН.
Свой срок – 4,5 года колонии, Караулова получила в 2016 году. На суде ее мать заявила, что за это время девушка исправилась и даже нашла нового парня. В 2015 году студентка тогда второго курса МГУ тайком от родителей улетела в Стамбул к жениху, уже состоявшему в ИГИЛ*, напоминает URA.ru. Сама Караулова назвала свой поступок "самой большой глупостью в жизни".
* Организация запрещена на территории РФ
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