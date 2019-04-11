Москвичей предупредили о резком похолодании и ливнях

Синоптики предупредили москвичей об ухудшении погоды в конце рабочей недели. В столичный регион придет похолодание.

Температура воздуха снизится до +3. Ночью столбик термометра опустится до +1. Также эксперты сообщили об осадках в виде дождя, передает ТВ Центр.