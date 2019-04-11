На Филиппинах нашли неизвестный вид человека

В пещере Кальяо на острове Лусон на севере Филиппин международная группа археологов обнаружила зубы, часть бедренной кости и фаланги пальцев, которые, как полагают специалисты, принадлежали трем особям неизвестного науке вида человека, передает телеканал "360". Приблизительный возраст останков – от 50 до 67 тысяч лет. У костей есть ряд отличий, которые указывают на то, что они принадлежат не Homo sapiens или Homo floresiensis.

