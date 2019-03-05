Международный женский день наступит совсем скоро. В связи с этим Роспотребнадзор выпустил памятку о том, как выбрать цветы к 8 марта.



Специалисты настаивают, что если вы хотите приобрести свежие цветы, то в первую очередь необходимо обратить внимание на стебель. Он не должен быть слишком сухим. Например, признаком свежести у роз является так называемая "рубашка" или "рубашечный лист" – это самые нижние, толстые и грубые листки, которые растут у цветоножки. Однако иногда продавцы могут удалять их.

По мнению экспертов, мужчинам лучше выбирать полураскрытые растения, потому что срок их жизни гораздо дольше, чем у цветов с полностью открытым бутоном, передает RT. У свежего букета лепестки можно осторожно отогнуть, и они примут прежнюю форму. Если же они выглядят слабыми, вялыми, то такие цветы лучше не покупать.

Кроме того, специалисты советуют обратить внимание на искусственные украшения. К красивому растению не будут добавлять фольгу, ленточки или любые другие декорации. Вероятно, продавцы хотят скрыть от покупателей, что букет не свежий.

Чтобы надолго сохранить купленные цветы, исключите резких перепадов температур. Если вы покупаете букет зимой, то "прежде чем заносить его с мороза в тепло, нужно ненадолго подержать его в прохладном коридоре", сообщает Царьград.

Перед тем как поставить цветы в вазу, обработайте их стебли и удалите нижние листья – как подсохшие, так и свежие. В противном случае "они сгниют и послужат средой для размножения бактерий", поясняет телеканал "360".

Кроме того, нужно проследить, чтобы у растений были правильные соседи. Не стоит ставить в одну вазу "нарциссы и лилии, гвоздики и розы, ландыши и тюльпаны". Известно, что большинство цветов не выдерживают соседства красных роз, ландышей и рододендронов. "К розам, тюльпанам и гвоздикам можно добавить в воду щепотку сахара", – уточняет Ura.ru.

В преддверии праздника организации флористов также дают рекомендации, как выбрать цветы к 8 марта. Как утверждают эксперты, одним из самых популярных растений остается тюльпан. Президент ассоциации флористов Валентина Сафронова отметила, что в среднем за один цветок (в зависимости от сорта) мужчинам придется заплатить от 35-ти до 100 рублей, передает агентство НСН.