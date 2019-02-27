"Будет жарко!": полуголый Тарзан дал обещание к 8 Марта
48-летний шоумен поделился фотографией, на которой позирует с розами в компании стриптизеров. При этом Тарзан с тремя мужчинами полуобнажены – ниже пояса их прикрывают белые накидки.
"Внимание! Тарзан-шоу, МЧС и Гидрометцентр предупреждают – 8 Марта будет жарко!" – приводит подпись к публикации мужа Королевой Пятый канал. Поклонницы тут же восхищенно отреагировали на снимок. Они отметили, что Сергей Глушко на протяжении многих лет находится в прекрасной физической форме.
"Первый раз увидела вас 15 лет назад, как будто совсем не изменились", "Ох, хочу на это шоу!!! Будет не жарко, будет горячо!", "Красивые тела – тоже искусство", "Подарок женщинам", "Молодцы!!! Учите мужчин за собой следить и не отпускать пивные животы, как у беременных женщин", – прокомментировали фото пользовательницы соцсети.
Отметим, Тарзан частенько выкладывает в свой микроблог эротичные фото и ролики. Так, ранее Сергей Глушко опубликовал в Instagram короткую видеозапись. В кадре он произносит небольшую речь, в которой предупреждает, что сейчас будет обнажаться. И на радость поклонницам распахивает халат. Под ним у Тарзана были только плавки.
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