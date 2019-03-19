Рыбаков предупредили о смертельной опасности
У петербургских спасателей начался сезонный аврал. Весеннее тепло постепенно приходит в город, температура воды в реках поднимается до +3. За последнее время сотрудники МЧС спасли несколько десятков рыбаков, которые решили выйти в такую погоду на лед.
Специалисты рекомендуют любителям рыбной ловли держаться ближе к берегу. Они напоминают, что без специального гидрокостюма человек может провести в воде не больше десяти минут. Однако не все готовы отказаться от любимого занятия в удачную пору, когда у рыбы начинается нерест, сообщает ТВ Центр.
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