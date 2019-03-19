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Общество

Рыбаков предупредили о смертельной опасности

Фото: www.globallookpress.com
За последнюю неделю в Санкт-Петербурге были эвакуированы более 100 рыбаков, которые вышли на лед. Сотрудники МЧС утверждают, что с каждым днем это занятие становится все более опасным.
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У петербургских спасателей начался сезонный аврал. Весеннее тепло постепенно приходит в город, температура воды в реках поднимается до +3. За последнее время сотрудники МЧС спасли несколько десятков рыбаков, которые решили выйти в такую погоду на лед.

Специалисты рекомендуют любителям рыбной ловли держаться ближе к берегу. Они напоминают, что без специального гидрокостюма человек может провести в воде не больше десяти минут. Однако не все готовы отказаться от любимого занятия в удачную пору, когда у рыбы начинается нерест, сообщает ТВ Центр.

Автор: Полина Крылова19 марта 2019, 14:53

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