Названа неожиданная причина высылки российского дипломата из Швеции

В Министерстве иностранных дел Швеции требуют, чтобы сотрудник посольства России покинул их страну из-за подозрений в шпионской деятельности. Дескать, в одном из ресторанов Стокгольма он встречался со шведом, которого затем заподозрили в шпионаже в пользу России. Однако эксперты считают, что причина нового "шпионского скандала" куда как проще и неожиданнее.

"Все дело в том, что в Швеции вышел антироссийский фильм о том, как мы оккупировали страну. На наших телеканалах над этим посмеялись, потому что в этом смысла нет… Там что бананы и пальмы? После такой реакции СМИ и общественности Стокгольм решил ответить выслать дипломата", – цитирует НСН заведующего кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета, дипломата Николая Платошкина.

Он добавил, что политика Швеции, кажется, до сих пор не избавилась от шока и фантомных болей после разгрома армии страны Россией в 1709 году. "До сих пор в день битвы под Полтавой шведские офицеры флаги приспускают", – напомнил Николай Платошкин.