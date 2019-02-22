Реальные истории: Гад-альфонс живет за счет подруги

Читательница "Дни.ру" обратилась за советом. Подруга влюбилась в мужчину, который использует ее и слепо верит в счастливое будущее с ним.

У меня есть подруга Оля и я очень за нее переживаю. Нам уже по 35 лет я в разводе, а она так и не была замужем. Обе имеем хорошую работу, высокий доход. Квартира, машина ну и прочее. Недавно Оля познакомилась с мужчиной, который младше ее на 10 лет. Влюбилась, как никогда. Хочет замуж и детей. Готова ради него на все в буквальном смысле.

Он живет полностью за ее счет, ни за что не платит, не работает. Кроме всего прочего, он ее обижает. Не стесняется оскорблять при посторонних. Все, что он может дать – это хороший секс.

Оля в розовых очках. Уверена, что безумно любит и совершенно не замечает, что он просто использует ее. Однако со стороны виднее. И кроме меня это замечают и другие подруги, и родители, но она никогда слушать даже не хочет.

Вчера он сделал ей предложение. Осенью собираются играть свадьбу.

Есть время переубедить ее и раскрыть глаза на этого подлого человека. Все точно знают ради чего он делает это. Просто, чтобы потом отхапать половину всего того, что Оля заработала себе за многие годы.

Как не дать ей оступиться и вывести его на чистую воду?

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