Женщина вывалила грудь в прямом эфире в знак протеста против брекзита
На своей груди женщина написала надпись "Brexit оставляет Британию голой". По словам противницы брекзита, эта мера не поможет справиться с повседневными проблемами британцев, а сторонники выхода из ЕС не смогут выполнить свои обещания перед гражданами, сообщает Daily Mail. Бейтман отметила, что надпись на ее груди сможет выразить больше, чем тысячи слов.
В интервью экономист бросила вызов члену парламента Джейкобу Рис-Моггу, который является сторонником брекзит. Преподавательница пригласила его провести с ней откровенную дискуссию, чтобы дойти до корней этой проблемы.
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