Россиян напугали смертями в ямах с кипятком

После трагедии в Пензе с провалившимся в горячую воду автомобилем и гибелью двух человек глава Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты России Игорь Шпектор сделал тревожное заявление. Он сообщил, что это не последний случай.

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