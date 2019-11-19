Россиян напугали смертями в ямах с кипятком

Инцидент произошел утром 19 ноября из-за прорыва трубы с горячей водой, которая подмыла грунт. В итоге LADA Largus провалилась в образовавшуюся яму на стоянке возле магазина.
Игорь Шпектор заявил, что ответственность за случившееся лежит на ресурсоснабжающей организации. При этом он отметил, что если произошел разрыв тепловой сети, то обязаны были выставить ограждение и предупреждающие об опасности знаки, передает НСН.
"По стране ситуация ужасная. У нас 75 – 80% износа сетей. Количество сетей, которые меняются в течение года, совершенно не соответствует тому количеству, которое нужно менять. Поэтому эти аварийные ситуации… Есть и более крупные, и более мелкие", – высказался Шпектор. По словам эксперта, решить проблему могут только дополнительные целевые средства.
Если деньги на замену сетей выделяться не будут, то ситуация, по мнению специалиста, только ухудшится. "Улучшения ждать не приходится", – заключил представитель Общественной палаты.
Ранее аналогичный случай произошел в Москве. Летом прошлого года на юго-западе столицы машина провалилась под землю из-за обвала грунта. Яма площадью пять квадратных метров и глубиной до полутора метров появилась на Нагорной улице после сильного дождя. К счастью, в этом ЧП никто не пострадал. Автомобиль получил незначительные повреждения.
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