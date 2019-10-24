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Общество

Раскрыта правда о вреде куриного бульона

Кадр из мультфильма "Побег из курятника"
Стало известно, что куриный бульон может представлять опасность для здоровья. Российский диетолог рассказала, почему.
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Куриный бульон издавна считается хорошим народным средством при простуде. Птичье мясо легко усваивается человеческим организмом, а бульон при варке туши наполняется полезными аминокислотами и другими полезными для поддержания здоровья веществами.

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"В курином бульоне содержится L-карнитин – вещество, обеспечивающее транспорт жирных кислот в жизненно важные органы. Благодаря этому они начинают эффективнее работать, производить энергию и усваивать питательные вещества", – передает слова диетолога Елены Соломатиной ФАН.

Стоит отметить, что помимо общего оздоравливающего эффекта непосредственно от курицы, общеукрепляющее воздействие также оказывают специи, которые зачастую добавляют в бульон. Некоторые из них оказывают разогревающий и отхаркивающий эффект, однако сейчас, как оказалось, полакомиться супом из курицы может быть не так полезно, как раньше.

"Те куры, что продаются сейчас в магазинах, содержатся не в тех условиях, как это было раньше. Употреблять бульон, приготовленный с ними, не рекомендуется, особенно это относится к первому отвару, который следует слить", – высказалась Соломатина.

Эксперт рассказала, что употреблять в пищу можно только второй отвар. Кроме того, она отметила, что людям, страдающим от подагры, панкреатита и мочекаменной болезни есть куриный бульон вообще не рекомендуется. Впрочем, диетолог уточнила, что правильно приготовленный отвар можно и нужно употреблять после болезни для восстановления сил организма.

Автор: 24 октября 2019, 17:24

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