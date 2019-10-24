Раскрыта правда о вреде куриного бульона

Куриный бульон издавна считается хорошим народным средством при простуде. Птичье мясо легко усваивается человеческим организмом, а бульон при варке туши наполняется полезными аминокислотами и другими полезными для поддержания здоровья веществами.
"В курином бульоне содержится L-карнитин – вещество, обеспечивающее транспорт жирных кислот в жизненно важные органы. Благодаря этому они начинают эффективнее работать, производить энергию и усваивать питательные вещества", – передает слова диетолога Елены Соломатиной ФАН.
Стоит отметить, что помимо общего оздоравливающего эффекта непосредственно от курицы, общеукрепляющее воздействие также оказывают специи, которые зачастую добавляют в бульон. Некоторые из них оказывают разогревающий и отхаркивающий эффект, однако сейчас, как оказалось, полакомиться супом из курицы может быть не так полезно, как раньше.
"Те куры, что продаются сейчас в магазинах, содержатся не в тех условиях, как это было раньше. Употреблять бульон, приготовленный с ними, не рекомендуется, особенно это относится к первому отвару, который следует слить", – высказалась Соломатина.
Эксперт рассказала, что употреблять в пищу можно только второй отвар. Кроме того, она отметила, что людям, страдающим от подагры, панкреатита и мочекаменной болезни есть куриный бульон вообще не рекомендуется. Впрочем, диетолог уточнила, что правильно приготовленный отвар можно и нужно употреблять после болезни для восстановления сил организма.
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