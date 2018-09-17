Прославленный писатель свел счеты с жизнью

Почему автор "Молодой гвардии" покончил жизнь самоубийством – на этот вопрос историки не могут до сих пор дать однозначный ответ. Официальное медицинское заключение, в котором говорится, что причиной фатального поступка послужил алкоголизм, не отражает реальности. На самом деле, Александра Фадеева банально затравили: его коллеги по цеху и власть. Сыграла свою роль и новая эпоха, которую он не принял – хрущевская оттепель.

В 40-х годах Александр Фадеев был одним из самых известных и почитаемых писателей, лауреатом Сталинской премии, полученной за роман "Молодая гвардия", членом ЦК КПСС, генеральным секретарем Союза писателей СССР. После смерти вождя всех народов литератор впал в немилость: его сняли с должности, вывели из состава ЦК партии и объявили тенью Сталина, одобрявшей смертные приговоры литераторам во времена репрессий.

Внезапно его коллеги забыли, что в Гражданскую войну Фадеев был дважды ранен, участвовал в подавлении Кронштадского мятежа, а в годы Великой Отечественной не раз бывал на передовой в качестве военного корреспондента газеты "Правда" и Совинформбюро.

В январе 1942 года по заданию редакции и по зову сердца он отправился на самый опасный участок Калининского фронта, где собирал материалы для репортажа. Свои впечатления от увиденного на войне Фадеев опубликовал в январе 1942 года под заголовком "Изверги-разрушители и люди-созидатели".

Вряд ли писатель мог знать, что окончательно разрушат его жизнь не изверги в фашисткой форме, а свои же коллеги и власть предержащие. Но, правда, стоит отметить, что и сам он, находясь во главе Союза писателей, без тени сомнения проводил в жизнь решения партии и правительства по отношению к своим коллегам: Зощенко, Ахматовой, Пастернаку, Платонову…





В 1949 году Александр Фадеев стал одним из авторов программной редакционной статьи в газете "Правда" под названием "Об одной антипатриотической группе театральных критиков". Она послужила началом кампании, получившей известность как "борьба с космополитизмом".

При этом Фадеев все равно вошел в историю не как губитель коллег-литераторов, а, скорее, как автор масштабного романа "Молодая гвардия", его общий тираж составил около 25 миллионов экземпляров. Более масштабные тиражи в СССР имели только произведения Максима Горького, Владимира Маяковского и Михаила Шолохова. Фадеев обогнал даже Валентина Катаева и Константина Симонова.

Идея создания "Молодой гвардии" появилась у него после того, как он прочитал в газете заметку о героической гибели в Краснодоне молодых подпольщиков, казненных фашистами. После первого издания романа, масштабное произведение было подвергнуто резкой критике со стороны властей за то, что в нем недостаточно внимания уделялось руководящей роли партии. Фадееву пришлось переписать книгу, и его окончательная версия в 1951 году пришлась по душе Сталину.





После смерти своего покровителя и прихода к власти Никиты Хрущева для Фадеева начались тяжелые времена. На знаменитом ХХ съезде, перевернувшим мировоззрение миллионов людей, был осужден культ личности Сталина, а Михаил Шолохов выступил с критикой деятельности Фадеева в Союзе писателей. Его поспешили назвать одним из виновников репрессий и обвинили в причастности к травле коллег-писателей.

Но на самом деле это было только половиной правды. В атмосфере тотальной критики и осуждения, ополчившиеся против Фадеева литераторы в один миг забыли о том, что он в 1948 году выделил из фондов Союза писателей значительную сумму для того же Зощенко, передавал деньги на лечение Платонова его жене, защитил Ольгу Берггольц от депортации…

Но маховик травли закрутился так, что его уже было не остановить: Фадеева с позором выгнали из ЦК КПСС и сняли с ложности в Союзе писателей. Это был полный крах для когда-то обласканного властями литератора. Писатель впал в депрессию, начал пить, плохо спал по ночам, переживая за свое прошлое. "Совесть мучает. Трудно жить с окровавленными руками", – написал он своему другу, писателю Юрию Либединскому.





Александр Фадеев закончил свой земной путь в мае 1956 года, в возрасте 54 лет. Это был его собственный выбор. Предсмертная записка была изъята сотрудниками КГБ и опубликована лишь в 1990 году:

"Не вижу возможности дальше жить, так как искусство, которому я отдал жизнь свою, загублено самоуверенно-невежественным руководством партии и теперь уже не может быть поправлено. Жизнь моя, как писателя, теряет всякий смысл, и я с превеликой радостью, как избавление от этого гнусного существования, где на тебя обрушивается подлость, ложь и клевета, ухожу из жизни".