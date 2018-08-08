Доренко смертельно оскорбил Дудя

Юрий Дудь – хороший парень, но в то же время – "дезактуализированное дерьмо". Сергей Доренко поделился своими впечатлениями после интервью, которое взял у него популярный блогер.

Доренко возмутило то, что Дудь беседовал с ним на заезженные темы, задавая вопросы о событиях 1990-х годов. У главреда радио "Говорит Москва" сложилось впечатление, что он говорит с иностранцем – который, к тому же, вообще ничем не интересуется.

"Говорил со мной будто дед Пропердыкин из Колхоза имени XXII партсъезда. Непрерывно ворошил старую срань про 90 – я боялся вывихнуть челюсть от зевоты (здесь и далее стилистика, орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написал Доренко в Twitter. Журналист отметил, что отвечал лишь из вежливости.

Интервью еще не появилось в Сети, и Доренко намерен просить Дудя его не публиковать. "Если есть возможность это не давать, я, наверное, ему сегодня напишу, чтобы он аннулировал. Потому что это был разговор с дедом-пропердыкином из под Воронежа, который вынырнул из девяностых и что-то там: "Березовский, Березовский!". Какой Березовский, 20 лет прошло! Чувак вообще ничем не интересуется", – считает журналист.

Записали интервью с Дудём. Парень он хороший, но говорил со мной будто дед Пропердыкин из Колхоза имени XXII партсъезда - непрерывно ворошил старую срань про 90 - я боялся вывихнуть челюсть от зевоты. Из вежливости отвечал - дезактуализированное дерьмо — Расстрига Доренко (@rasstriga) 7 августа 2018 г.

Некоторые подписчики с Доренко согласились. Однако большинство встало на защиту блогера. Они отметили, что по сравнению с Дудем журналист сам выглядит весьма уныло. И посоветовали главреду радио "Говорит Москва" брать пример с блогера, у которого в разы больше фолловеров на том же YouTube.

Журналист и телеведущий Владимир Познер не согласился с высказываниями Сергея Доренко. Он напомнил, что тоже давал интервью Юрию Дудю и сказал все, что хотел сказать. Дудь, по мнению Познера – талантливый молодой человек.