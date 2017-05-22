У Доренко проблемы из-за кошек

На журналиста Сергея Доренко подали в суд. Поводом послужило грубое высказывание телеведущего о Благовещенске. В частности, журналист заявил, что город пахнет кошачьей мочой.

"Доренко были распространены сведения в форме оценочных суждений, с употреблением элементов стилистически сниженной лексики, которые затрагивают честь, достоинство и деловую репутацию как физических лиц – жителей Благовещенска, так и деловую репутацию юридических лиц", – считает юрист Игорь Волобуев, который подал иск в Арбитражный суд Москвы к Сергею Доренко.

Как написал в своем блоге на "Амур.инфо" Волобуев, он требует взыскать с ведущего шесть тысяч рублей госпошлины, а также обязать Доренко озвучить в эфире радиостанции "Говорит Москва" ответ благовещенцев. Судебное слушание назначено на 1 августа, юрист пригласил на него всех желающих.

"На вопрос, а нужно ли судить Сергея Доренко, мой ответ однозначно звучит – "Да!" Зачем?! Затем, чтобы нас уважали! Затем, чтобы мы научились любить и сражаться за те места, где мы живем", – отметил Волобуев.

Публикация от Сергей Доренко (Расстрига) (@rasstriga.pastushok) Май 6 2017 в 9:59 PDT

Скандал разгорелся в январе 2017 года. В прямом эфире авторской программы "Подъем" Сергей Доренко охарактеризовал административный центр Амурской области. "Благовещенск – это место ржавчины, это место, пахнущее кошачьей мочой, и так далее. Это Благовещенск. А напротив есть Хэйхэ. Они сидят в своих жалких бетонных конурках, благовещенцы, но подходят к окошку, и если расковырять окошко от грязи, то видно Хэйхэ. И так счастливо становится", - сказал ведущий.