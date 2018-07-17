Счастливая пенсия: россиян заставят копить на старость

Россиянам планируют вернуть накопительную часть пенсии, но в совершенно ином виде. Совсем скоро Минфин и ЦБ представят законопроект об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК).



Нововведение подразумевает, что ИПК заменит накопительную часть государственной пенсии, которая была заморожена с 2014 года. Основное отличие новой системы в том, что денежные средства сделают собственностью самого работника, а не государства.

Планируется, что отчисления составят 6%, однако рост будет постепенным – с нуля до шести на один процентный пункт в год. Более того, при желании работник сможет сам определять размер отчислений и даже оставить их нулевыми.

Что касается страховых компаний, то их предлагается допустить до ИПК лишь тогда, когда гражданин, вышедший на заслуженный отдых, сам получит свои накопления на руки. После этого их можно будет передать страховщикам для выплаты пенсии, передает газета "Ведомости".

Напомним, что на сегодняшний день государственная пенсия делится на две части: страховую и накопительную. На них отведено 16 и 6% от зарплаты будущего пенсионера.

C 2014 года отчисление накопительной части было решено заморозить. Теперь она тоже поступает в Пенсионный фонд, однако в распоряжении находятся только те средства, которые были внесены до нововведения. Позже, в 2018 году, первый вице-премьер Антон Силуанов заявил, что возвращаться к данному институту в прежнем виде власти не собираются.

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