Назван еще один плюс повышения пенсионного возраста

Правительство продолжает перечислять плюсы пенсионной реформы, которую намечено начать в 2019 году. Глава Роструда назвал подарком для экономики работников старшего возраста, которыми должны заинтересоваться руководители предприятий и организаций.

Как сказал Всеволод Вуколов, люди старшего возраста могут стать серьезным ресурсом для развития экономики после воплощения в жизнь пенсионной реформы. Бизнесу уже сейчас нужно спрогнозировать, в каких отраслях такие работники будут наиболее эффективны, считает глава Роструда.

"Это в какой-то степени подарок предпринимателям. На рынке труда остается достаточно большое количество населения, которое хочет продолжать работать", – заявил министр.

Он подчеркнул, что власти и так затянули принятие решения об увеличении пенсионного возраста, дальше ждать было нельзя. Вуколов привел статистические данные, согласно которым в 1970 году в России было примерно 3,7 работающего на одного пенсионера, а сегодня – 1,8. При этом, по данным Роструда, половина россиян пенсионного возраста продолжают работать.

Глава министерства обратился к работодателям и призвал создавать образовательные программы для граждан 45-50 лет, чтобы они смогли найти себя на рынке труда, сообщает ТАСС. Он пообещал, что Роструд проверит 400 предприятий на предмет сокращения работников предпенсионного возраста.

По замыслу кабмина, реформа начнется в 2019 году. Пенсионный возраст россиян будет постепенно повышаться. К 2028 году для мужчин он будет увеличен с 60 до 65 лет, а к 2034 году женщины будут уходить на пенсию в 63 года вместо 55 лет. Кроме того, на днях стало известно, что Госдумой рассматривается возможность снижения пенсионного возраста для женщин с 63 до 60 лет.

После объявления планов правительства в прессе звучали мнения политиков, экономистов и известных пенсионеров, продолжающих активно работать, которые выступили в поддержку реформы. Назывались такие плюсы повышения пенсионного возраста, как более активная жизнь без болезней, участие в жизни общества, рост производительности труда, дополнительные деньги в бюджете и, как следствие, повышение размера пенсий.