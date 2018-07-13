Россия теряет население

Численность населения России сокращается. Эксперты обещают стране демографическую яму – хуже, чем в 1990-е годы.

Сокращение численности населения грозит России уже в 2018 году. Основная причина, по мнению экспертов – спад миграционного потока с Украины до обычных значений.

Из соседней страны переехали в Россию за последние несколько месяцев 7,4 тысячи человек. По словам специалистов, мигрантов стало меньше из-за "консервации ситуации" в Донбассе.

В то же время восстанавливается приток приезжих из стран Центральной Азии, но не особенно активно. С начала года больше всего мигрантов приехали из Таджикистана (12,1 тысячи человек).

Всего за первые четыре месяца текущего года прирост за счет международной миграции составил 57 тысяч человек. Это едва компенсирует половину естественной убыли населения, которая возобновилась в России с 2016 года.

По оценкам аналитиков, теряют население – уже в результате внутренней миграции - большинство регионов России. Особенно эта проблема касается Северо-Кавказского, Приволжского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

Дальневосточный округ потерял в результате миграции за указанный период более пяти тысяч человек. Это меньше, чем в 2017 году, но цель – прекращение оттока населения – не достигнута, говорится в обзоре "Мониторинг экономической ситуации в России", подготовленном экспертами РАНХиГС и Института экономической политики имени Гайдара.

Еще в 2016 году специалисты выступили с серьезным предупреждением. По их расчетам, Россию к 2025 году ждет более глубокая демографическая яма, чем в 1990-х.