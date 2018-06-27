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Общество

Названы шансы россиян дожить до пенсии

Фото: GLOBAL LOOK press
Российские эксперты оценили перспективы наших соотечественников дожить до пенсионного возраста после его повышения согласно новому законопроекту. Оказалось, что у представительниц прекрасного пола шансов почти втрое больше, чем у сильной половины человечества.
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Специалисты Института демографии Высшей школы экономики рассказали, кто никогда в своей жизни не увидит пенсии. В течение предложенного правительством переходного периода около 17,4% мужчин и 6,5% женщин могут до нее просто не дожить.

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Отмечается, что у мужчин шансы дожить до пенсии будут ежегодно снижаться, передает РБК. Процесс повышения пенсионного возраста для них растянется с 2019 по 2028 год и затронет мужчин 1959 года рождения и младше.

У женщин переходный период продлится до 2034 года, и первыми выйдут на пенсию родившиеся в 1971-м. По данным аналитиков, вероятность дожития до пенсии для сильной половины человечества составляет от 82 до 96%, а для дам – от 93 до 99%.

Напомним, с 2019 года возраст выхода на пенсию в России поднимут для мужчин до 65 лет, а для женщин – до 63-х. Для некоторых категорий граждан существующие пенсионные льготы будут сохранены.


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Ожидается, что закон будет принят уже осенью. Нововведение призвано реформировать пенсионный фонд в условиях старения населения и повысить благосостояние как нынешних, так и будущих пенсионеров. В настоящее время женщины выходят на пенсию в 55 лет, а мужчины – в 60.

Автор: Людмила Фоканова27 июня 2018, 09:11

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