Чиновника наказали за уход на обед на три минуты раньше

В Японии
госслужащий был оштрафован за то, что ушел на обеденный перерыв на три минуты
раньше. Как сообщает "Газета.ru", за последние семь месяцев сотрудник
водопроводного бюро 26 раз совершил подобное нарушение.
Начальство расценило такое поведение как "глубоко прискорбное". В бюро заявили, что работник нарушил внутренние правила, требующие от служащих "концентрироваться на работе".
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