Вскрылись шокирующие подробности о тайной армии телепатов

В программе "Прямой эфир" Первого канала появилась некая Елена Давыдова. Женщина утверждала, что когда-то спасла Бориса Ельцина от смерти.

Редакторы телепередачи пригласили Елену пройти проверку на детекторе лжи. Женщина называла себя первым экстрасенсом и советником бывшего президента России Ельцина. По ее словам, она составляла предсказания главе государства на момент путча и берегла его во время опасной операции.

"Когда показывали Съезд, был май месяц 1989 года. На экране был Ельцин. Я увидела странный купол у него над головой – блокировка. Увидела это и поехала в Москву. Я поняла, что человеку нужна помощь", – поведала Давыдова.

Елена отправилась в Лужники на митинг. Там она выяснила контакты помощника Бориса Николаевича, который позже организовал ее встречу с президентом на теннисном корте. "Пошли в раздевалку, ему сделала диагностику, ничего я там не нашла", – вспоминает первое знакомство с главой государства телепат. Свидание с Борисом Николаевичем подтвердил полиграфолог.

По словам Елены, она постоянно давала рекомендации президенту, но только в письменном виде. Провидица отправляла послания в Кремль по почте. Эксперты в студии скептически отнеслись к рассказу Давыдовой. "Письма писались на деревню дедушке", – резюмировали специалисты. Ясновидящая добавила, что так оно и было.

Проверку на полиграфе прошел и целитель Виталий Боград. Мужчина утверждает, что в 90-е работал в секретной группе военных провидцев, и именно эта команда спасла жизнь Борису Ельцину, когда тому делали операцию на сердце. "Я был в группе военных экстрасенсов, которая была набрана в России впервые, и мы работали заочно… 1994-й год. Группа создавалась для помощи первым лицам государства как в политических целях, так и в военных целях. Это были люди с сенситивными способностями", – рассказал Боград.





"На момент операции Ельцина на сердце, аортокоронарное шунтирование, нас опустили в бункер под землей, и мы в этом бункере сидели в течение трех суток. У нас, у каждого, лежала фотография Бориса Николаевича Ельцина. Нужно было в таком сосредоточении, в произвольной форме удерживать, просить, молить его душу, чтобы она не оставила тело. Нас было 12 человек. Было всего три набора, и факультет был закрыт", – поведал экстрасенс.

Бывший пресс-секретарь Ельцина Сергей Медведев подтвердил эту информацию – Боград говорил правду. Тайная армия телепатов действительно существовала. Правдивость слов Виталия отметил и полиграф. Боград признается, что никогда не встречал Елену Давыдову, не знает Елену и пресс-секретарь Бориса Ельцина.