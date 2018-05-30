"Я тебя зарою!": Стриженова с вываливающейся грудью матом орала у Малахова

Зрители бурно обсуждают скандальный выпуск передачи Андрея Малахова "Прямой эфир". Особенно не оставила никого равнодушным Александра Холошилова, единокровная сестра Александра Стриженова.

Очередной выпуск ток-шоу Андрея Малахова был посвящен семье актрисы Марии Шукшиной. В частности, жительница Барнаула 19-летняя Фрейя Зильбер уверяет, что родила от сына артистки Макара. Теперь девушка, чье тело украшает множество татуировок, намерена добиться алиментов от незадачливого парня.

Отметим, что Фрейю многие поддержали, в том числе сестра Марии Шукшиной Ольга. А вот сама артистка в телефонном разговоре, который велся специально для шоу по громкой связи, упрекнула Фрейю в излишней показушности и работе на камеру. Впрочем, беседа завершилась более-менее благополучно – женщины договорились сделать ДНК-тест.

На протяжении всего шоу кипели нешуточные страсти, однако когда в студию пришла Александра Холошилова, единокровная сестра Александра Стриженова, градус просто зашкалил. Девушка, едва появившись перед камерами, попросила у всех прощения и обозвала Фрейю тварью.

"Просто тварь, которая оболгала Машу и сидит сейчас здесь белая-пушистая. Я ей звоню - она берет трубку, я ей пишу в Instagram - она мне отвечает. Сестры сидят, которые за счет нее хотят получить какую-то славу, замолчите! Сядьте по своим домам и не трогайте эту семью! Ты уже реально достала всех! Мне Маша говорит, что ты уже у нее в печенках сидишь! Если бы ты не хотела бравировать этим ребенком, фотографируешь, таскаешь туда-сюда – что это?! Ты мать!" – пристыдила 19-летнюю девушку Холошилова, которую, к слову, сам Малахов назвал Стриженовой.

Фрейя ответила, что ей не нужна слава. По словам девушки, она хочет лишь расставить все точки над i и получить алименты. От этих слов Александра взвилась и начала материться. "Тебе не нужен отец для ребенка, выдра, ***! Тебе не нужен отец! Тебе бабки нужны! Должен быть папа у ребенка! Ребята, если она такая правильная, она должна бороться за то, чтобы у ее ребенка был отец", – заключила Александра.

Зрители в студии отреагировали на крики гостьи. Одни попросили ее успокоиться, а другие обратили внимание на ее внешний вид. Александру, пришедшую на шоу в юбке и с расстегнутой до пупка блузке, попросили привести себя в прядок, однако та не обратила на внушение внимания. Более того, женщина пригрозила Фрейе обнародованием некоторых данных о ней и ее ребенке, если та снимется еще в каком-нибудь шоу.

"У меня сейчас трясутся руки от того, что эта женщина ни капли, ни одного чувства и эмоции к нему не испытывает, а просто его везде таскает только для того, чтобы заработать бабки. Я тебе обещаю, что я тебя зарою этой информацией!" – заявила скандальная родственница Александра Стриженова.

В комментариях к выпуску зрители высказали свое мнение. В первую очередь они обругали самого Макара, сына Марии Шукшиной, который не нашел в себе сил прийти на передачу. Досталось и самой Александре Холошиловой. "Стриженову" уберите. Портит выпуски﻿ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Жирная Стриженова типичная овуляха яжемать, которая не одупляет о чем речь идет, орет хрень какую-то", "точно неадекватная Стриженова, пришла заступаться-устроила "колхоз"﻿, "С каких цепей сорвалось это страшное существо с фамилией Стриженова?﻿", "Мне жаль малыша. Шутка Фрейи на набережной была странной. И шутка ли? Макарка – скрывающийся папаша. Фрейя – непонятная и ошибок кучу сама понаделала. Какая она мать? Неясно. Таскает младенца по всяким местам , головка висит. Ощущение , что она мало знает о материнстве. Ну хорошо , если фальшивое ощущение. Хотя , судя , по ее прошлому , ничего хорошего. Девушку нужно больше контролировать со стороны. Ну и Макарку этого найти. Зря зациклились на Марии и Лидии– это даст повод всем мужикам думать , что мамы и бабушки ДОЛЖНЫ растить их отпрысков и содержать экс-подружек. Макара – к ответу. Пусть с Фрейей вместе за ум берутся", – высказались зрители.