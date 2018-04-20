Известную ведущую затравили за нелепые советы

Недавно опубликованная в журнале Elle статья украинской ведущей Ольги Фреймут вызвала насмешки Интернет-пользователей. Дива решила лично нагрянуть к авторам высказываний, чтобы выяснить причины недовольства своей персоной.

В свежем материале про восемь правил, которых придерживается светская львица, Фреймут высказывается на тему внешнего вида. Также она дала советы, как должна себя вести женщина.

К примеру, по мнению журналистки, настоящая леди "никогда не хочет есть". "Если она хочет есть, то где-то уже дома, чтобы никто не видел. Меня, например, мама еще со школы, когда мы жили очень небогато, кормила утром манкой, чтобы когда я, приходя на день рождения к своим подругам, ничего не ела", – пишет ведущая.

После того как "правила жизни Фреймут" были опубликованы в модном журнале, другие представители шоу-бизнеса раскритиковали ведущую за ненатуральность, передает телеканал "360". Они начали публиковать в соцсетях пародии на статью украинской ведущей, высмеивая каждое ее высказывание. "Ешь лук и чеснок. Это освобождает место в автобусе", – шутит один из пользователей Сети.

Позже стало известно, что Фреймут пришла на работу к девушке, которая подняла на смех ее слова. Ведущая поинтересовалась, почему та в соцсети отозвалась о ней негативно. "К дочери моей коллеги пришла на работу Ольга Фреймут, за то, что та написала в своем фейсбуке, что "Ольга Фреймут – конченая". Ребята, это не шутка. А она к каждому из вас придет разбираться, че это вы такие дерзкие?", – написала в Facebook знакомая попавшей в конфликт девушки.

Стоит отметить, что попытку разборок с людьми, которые публично критикуют ее персону Фреймут совершает уже не впервый раз. Ранее она явилась к психологу Лизе Готфрик с той же целью. "Ко мне на прием пришла подсадная девушка, а за девушкой посреди приема ко мне пришла Фреймут со съемочной группой – спрашивать, почему я в Facebook в коментах назвала ее "рагулихой" и недавно вывесила неудачный кадр из "Пацанок"", – рассказала она на своей странице в соцсети.

Как оказалось, все это – часть нового шоу, в котором Ольга Фреймут утверждена в качестве ведущей. Это будет первая в мире адаптация известного американского формата "Шоу Эллен Дедженерес".

Ток-шоу предполагает немало рубрик, и одной из них является "Хейтеры, я люблю вас!". Ведущая приходит к своему критику, знакомится и прощает его за обидный комментарий. К нескольким Ольга Фреймут уже наведалась со съемочной группой.









