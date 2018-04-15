Москвичей предупредили об опасной погоде

Специалисты центра погоды "Фобос" предупредили жителей столицы об ухудшении погоды 15 апреля. Метеоусловия в Москве признаны опасными.
"Синоптическая ситуация будет способствовать накоплению в воздухе загрязняющих веществ и ухудшению экологической обстановки", – цитирует эксперта РИА Новости. Осадки не ожидаются.
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