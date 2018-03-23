Оранжевый снег в Сочи шокировал народ
На опубликованных кадрах видно, что снег на склонах приобрел нехарактерный грязно-оранжевый оттенок. Очевидцы сообщают, что в Сочи прошел "коричневый дождь", пишет "Газета.ru".
Несмотря на аномалию, люди продолжают кататься в горах. По уточненной информации, радиационный фон не повышен. "Горная карусель на один день превратилась в настоящую пустыню", – отметил один из свидетелей зрелища.
"В горах сегодня как на Красной планете. Будем стоить догадки или поверим синоптикам, что это экологически чистый арабский песочек?" – задался вопросом уроженец Красной Поляны.
"Это не фотошоп и не фильтр. Это такие осадки в Красной Поляне!" – заверил сочинец.
Оранжевым стал и Сухум – столица Абхазии. Горожане заметили, что небо изменило цвет. Следы пыли видны и на автомобилях.
Ранее сообщалось об аналогичной ситуации на Крите, где небо вдруг стало красным. Жители острова вынуждены носить маски во избежание проблем с дыханием.
По данным Национальной обсерватории Афин, частота этого явления за последние 20 лет увеличилась в два раза, а интенсивность – на 50%. Причиной нередких песчаных бурь специалисты считают опустынивание территорий на Севере Африки и увеличение количества пыли, переносимой ветром.
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