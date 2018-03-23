Оранжевый снег в Сочи шокировал народ

Африканская оранжевая пыль, накрывшая остров Крит, добралась до Краснодарского края. Шокированные зрелищем местные жители делятся в соцсетях фотографиями "персикового неба".

На опубликованных кадрах видно, что снег на склонах приобрел нехарактерный грязно-оранжевый оттенок. Очевидцы сообщают, что в Сочи прошел "коричневый дождь", пишет "Газета.ru".

Несмотря на аномалию, люди продолжают кататься в горах. По уточненной информации, радиационный фон не повышен. "Горная карусель на один день превратилась в настоящую пустыню", – отметил один из свидетелей зрелища.

Публикация от Polina (@hiking_andorra) 23 Мар 2018 в 12:17 PDT

"В горах сегодня как на Красной планете. Будем стоить догадки или поверим синоптикам, что это экологически чистый арабский песочек?" – задался вопросом уроженец Красной Поляны.

Публикация от Красная Поляна Роза Хутор (@funsochi) 23 Мар 2018 в 1:04 PDT

"Это не фотошоп и не фильтр. Это такие осадки в Красной Поляне!" – заверил сочинец.

Публикация от Степан (@fuligans) 23 Мар 2018 в 12:23 PDT

Оранжевым стал и Сухум – столица Абхазии. Горожане заметили, что небо изменило цвет. Следы пыли видны и на автомобилях.

Ранее сообщалось об аналогичной ситуации на Крите, где небо вдруг стало красным. Жители острова вынуждены носить маски во избежание проблем с дыханием. ​

Публикация от Ivan Moisevits (@justphoto4u) 22 Мар 2018 в 12:50 PDT

По данным Национальной обсерватории Афин, частота этого явления за последние 20 лет увеличилась в два раза, а интенсивность – на 50%. Причиной нередких песчаных бурь специалисты считают опустынивание территорий на Севере Африки и увеличение количества пыли, переносимой ветром.