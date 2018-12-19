Прибившийся к горбачам японский кит подобрался к Чукотке

В национальном парке "Берингия" на Чукотке сообщили о том, что у российских берегов был замечен редчайший японский кит, передает RT. "Он держался в скоплении горбачей, присоединялся к группам, кормился с ними совместно", – отметили в парке.
"На весь океан их насчитывается едва ли пара сотен, и каждая встреча с японским китом – большое везение", – рассказал представитель "Берингии" Иван Федутин. Он добавил, что специалистам удалось наблюдать за ним на протяжении восьми дней.
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