Порошенко утвердил специальный закон против россиян

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о введении уголовной ответственности за незаконное пересечение границ страны. За первый случай нарушителю грозит лишение свободы на срок до трех лет, за повторное или же совершенное группой лиц – до пяти лет.

За пересечение украинской границы с применением оружия предусматривается лишение свободы на восемь лет. Новые жесткие правила действуют исключительно в отношении граждан России, сообщает портал "Реальное время".