Умер известный на весь мир NONONONO Cat (видео)
Сообщение о кончине Маркиза появилось под оригинальным видео в YouTube, которое к настоящему моменту просмотрели 12 миллионов пользователей Сети. Хозяева талантливого кота рассказали, что их питомец прожил достойную кошачью жизнь – оставалось 2 месяца до 16-летия.
Однако у пожилого Маркиза стали отказывать почки и печень, он сильно мучился. Врачи сказали, что это уже не поддается лечению – и было принято решение кота усыпить.
Сделавшее кота знаменитым видео хозяева сняли в 2003 году. В гости зашел друг с четырехлетней дочкой – именно на ее присутствие Маркиз и отреагировал своим "NONONONO". Только в сентябре 2011 года хозяин кота решился выложить видео на YouTube. Ролик всего за несколько дней разошелся по соцсетям, попал в крупные мировые СМИ и на телевидение, пишет Tjournal.
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