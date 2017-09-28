Почему любовники симулируют оргазм

Американские ученые решили прояснить, почему люди так часто симулируют оргазм во время интимной близости. Свои выводы специалисты сделали на основе опроса участников обоих полов.

Симуляция оргазма – широко распространенное явление, причем как среди женщин, так и среди мужчин. Однако причины такого поведения до настоящего времени были мало изучены, сообщает научный журнал Archives of Sexual Behavior.

Именно поэтому группа американских ученых решила выяснить мотивы интимных симулянтов. Специалисты провели опрос среди добровольцев в три этапа. Сначала они опросили 46 человек обоих полов и узнали, почему они обычно притворяются в постели.

Позже ученые расширили опрос до 416 участников, а на заключительном этапе использовали ответы 1577 человек. Оказалось, что люди обычно симулируют оргазм по шести основным причинам.

Во-первых, некоторые люди возбуждаются от своей актерской игры и чувствуют себя более сексуальными. Другие симулируют удовольствие ради того, чтобы прервать нежелательный половой акт.

Часть респондентов призналась, что притворство помогает манипулировать любовником и ощущать свою власть над ним. Некоторые опрошенные признались, что симулируют оргазм из страха быть отвергнутыми партнером, а также из желания эмоционально сблизиться с любовником.