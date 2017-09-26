Человеческий секс назвали лучшим

Ученые наконец-то внесли ясность в давно существующий спор биологов о том, отличается ли секс человека от спаривания животных. Оказалось, что половой акт людей не носит исключительно репродуктивный характер.

Британский специалист в области физиологии Рой Левин выяснил, что сексуальное поведение человека кардинально отличается от спаривания животных. В отличие от последних, люди вступают в интимную связь не только ради продолжения рода, но и для собственного удовольствия.

В пользу этого вывода говорят многочисленные научные работы, данные которых и приводит Левин. В частности, биолог опровергает связь между наличием оргазма во время полового акта человека и оплодотворением. Ранее же считалось, что спазмы во время пика наслаждения способствуют проникновению сперматозоидов в матку.

Кроме того, ученый выяснил, что большое количество семени не увеличивает, а снижает шансы на фертилизацию и успешное развитие эмбриона, передает телеканал "360". Левин также показал, что только человек использует дополнительные ласки во время близости и способен испытывать множественный оргазм.

По словам биолога, среда женского влагалища обладает повышенной кислотностью, а грудь у представительниц прекрасного пола увеличивается не во время беременности (как у животных), а во время созревания яйцеклетки. Кроме того, только человеческие особи продолжают активно заниматься сексом после менопаузы, хотя с чисто биологической точки зрения это совершенно бессмысленно.

В отличие от людей, животные вступают в интимную близость исключительно для того, чтобы продолжить род. В частности, крысы даже принимают специальное положение во время спаривания, чтобы облегчить попадание спермы в матку. Таким образом, секс человека оказался самым лучшим – он сочетает в себе функции и продолжения рода, и получения удовольствия.