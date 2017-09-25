Названо лучшее время для женского оргазма

Оказывается, от менструального цикла женщины зависят не только ее настроение и способность зачать ребенка. Специалисты пришли к выводу, что эти циклически повторяющиеся изменения в организме влияют и на способность получать удовольствие от секса.

Создатели специального мобильного приложения, отслеживающего фазы менструального цикла, пришли к выводу, что в период овуляции женщина чаще всего испытывает яркий оргазм во время секса, передает The Mirror. Дело в том, что в середине цикла (примерно на 14-й день после начала менструации) организм представительницы прекрасного пола переживает гормональный всплеск.

Уровень эстрогена повышается, что приводит к резкому увеличению сексуального желания. В этот же период у женщины больше всего шансов зачать ребенка. Соответственно, после овуляционного периода уровень эстрогенов падает и либидо постепенно снижается.

Во второй половине менструального цикла повышается концентрация прогестерона, который и уменьшает удовольствие от интимной близости. Ну и самый неблагоприятный день для плотских удовольствий – это начало цикла, то есть начало менструации.

Ранее ученые пришли к выводу, что для достижения оргазма большинству женщин (37%) необходима дополнительная стимуляция половых органов. И лишь 18% дам признались, что испытывают пик наслаждения во время классического полового акта.

Еще 36% респонденток заявили, что получают оргазм и без дополнительной стимуляции, но именно она позволяет его сделать необыкновенно ярким. Оставшиеся 6% опрошенных признались, что в принципе не испытывают оргазма во время секса.

