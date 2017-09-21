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Общество

Названа причина спонтанных оргазмов женщины

Фото: GLOBAL LOOK press/imagebroker
Врачи из США и Нидерландов обнаружили возможную причину спонтанных множественных оргазмов. Оказалось, что таким образом организм женщины может реагировать на употребление марихуаны.
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Группа врачей представила на рассмотрение необычный случай своей 40-летней пациентки. Женщина начала страдать от спонтанной сексуальной разрядки, и медики заподозрили у нее синдром беспокойных гениталий, передает International Business Times. 

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Однако позже анализ показал, что множественные оргазмы наступали у пациентки через некоторое время после употребления каннабиса, которое сопровождалось половым актом. Спонтанные ощущения возникали у женщины в ночное время и длились в течение нескольких часов. При этом гениталии никак дополнительно не стимулировались. 

Такое количество сексуального удовольствия вызывало у женщины помрачение сознания и легкую амнезию, а также судороги в различных частях тела. Такой же эффект возникал после употребления марихуаны, смешанной с табаком. 

Медики сопоставили все симптомы и пришли к выводу, что женщина вовсе не страдала синдромом беспокойных гениталий. Подобный эффект вызывали несколько факторов, в том числе половой акт и употребление наркотических веществ. 

Вывод ученых позже был подтвержден в рамках другого исследования. С помощью магнитно-резонансной томографии медики установили, что марихуана оказывает влияние на ту часть мозга, которая отвечает за эротические ощущения. 

Автор: Рудольф Великолепный21 сентября 2017, 11:19

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