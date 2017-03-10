Назван идеальный месяц для зачатия

Израильские ученые доказали, что весна – идеальное время для зачатия ребенка. Наши эксперты подтвердили эти выводы, но подчеркнули, что у россиян и жителей теплых стран графики фертильности отличаются.

Специалисты из Израиля выяснили, что в марте у мужчин наблюдается идеальное качество спермы. На это влияют увеличение светового дня и повышение активности гипоталамо-гипофизарной системы.

Российский врач-сексолог, кандидат медицинских наук Александр Полеев подтвердил эти выводы. По его словам, весной происходит пробуждение организма, которое благоприятно сказывается на репродуктивной системе, передает НСН.

"Весной в наших краях улучшение репродуктивной функции подмечено давно. Доля оплодотворяющих сперматозоидов в сперме увеличивается. Обычно их 12% и меньше, а весной их доля повышается на 2-3%, что резко увеличивает шанс забеременеть", – пояснил Полеев.

Весной у мужчин повышается уровень тестостерона и увеличивается сила выброса сперматозоида, что приводит к усилению оргазма, заявили сексологи. У женщин также увеличивается уровень тестостерона и эстрогена, благодаря чему улучшается прохождение семенной жидкости по маточным трубам.

Подобный эффект длится месяц-полтора. При этом, по словам Полеева, в России этот феномен наблюдается несколько позже, чем в Израиле – в апреле, а не в марте. "Российская весна и израильская – разные вещи. Очень многие люди, которые совершают половой акт один раз в год, делают чаще всего это в апреле", – сообщил эксперт.