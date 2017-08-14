500 млн человек предсказали гибель в ядерной войне (видео)
По подсчетам эксперта, в случае ядерной войны за первые три недели погибнет около 500 миллионов человек. Также на ролике, опубликованном на Youtube канале Хэллорана, представлены общие расчеты того, как менялась численность населения во всем мире в течение всего XX века.
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