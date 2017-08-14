Благоустройство двух улиц в центре Москвы подходит к концу

Работы по благоустройству двух улиц в центре столицы – Большой Лубянки и Петровки – подходят к концу, говорится в сообщении на официальном портале мэра и правительства Москвы. На первой приступают к обновлению уличного освещения, на второй остается установить лавочки, урны и навигационные стелы. Кроме того, Петровка станет одной из улиц в центре города, на которых сохранится историческая брусчатка.