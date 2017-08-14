Ночью Москву затопило дождем

Ночью на Москву обрушился ливень, однако осадки распределились по столице неравномерно, свидетельствуют данные Гидрометцентра. На метеостанции в Тушино выпал 21 миллиметр осадков, а на главной метеостанции на ВДНХ – шесть миллиметров, пишет газета "Известия".

Норма за весь август – 77 миллиметров осадков. Таким образом, в Тушино за ночь выпало около трети от этого показателя. Несмотря на ненастье в понедельник, неделя в целом будет теплой и комфортной, уверен директор Гидрометцентра Роман Вильфанд.