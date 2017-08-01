Когда закончатся работы на Бульварном кольце

Работы по благоустройству улиц на большей части Бульварного кольца планируется закончить к середине августа, передает официальный портал мэра и правительства Москвы. Лишь на Рождественском бульваре ремонт закончат позже.

"На Рождественском бульваре ход работ осложнен устройством газовых коммуникаций. Благоустройство, в том числе и укладку верхнего слоя асфальта, мы планируем завершить ко Дню города", – рассказали в Департаменте капитального ремонта столицы.