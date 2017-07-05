Что стало с Анатолием Кашпировским

Анатолий Кашпировский исчез с телевизионных экранов, но по-прежнему востребован. В свои 77 лет целитель много ездит по миру, проводит встречи в США и России.

В Нью-Йорке Анатолий Кашпировский выступает в конференц-зале гостиницы на окраине города. Интерес к целителю не угас ни в Америке, ни в России. Правда, встречи с ним теперь называются не "сеансами массового гипноза", а "творческими вечерами" и "конференциями", пишет "Комсомольская правда".

"Он работает в России. Просто сейчас у него выступления в Америке. Люди его ждали. Это и иммигранты, давние поклонники, и американцы", – рассказал помощник мастера, Сергей. Более того, 29 мая Кашпировский провел акцию мирового масштаба: обещал избавить от храпа всех жителей планеты. Единственное условие – требовалось сосредоточиться на три минуты, а после этого шесть часов нельзя было трогать нос.

"Фантастичность этой необычной акции заключается не только в моментальном (за три минуты) исправлении носа у тысяч людей, но и в абсолютном отсутствии при этом любых визуальных, аудио– и видеоконтактов со мной как с источником данного программирования", – рассказывал о сеансе сам Кашпировский.

По словам адвоката целителя Сергея Жорина, Анатолий Кашпировский в прекрасной физической форме. Он занимается физкультурой и приседает по 1200 раз за день: 600 утром и 600 вечером, и это в 77 лет. Целитель официально разведен, и если когда-нибудь свяжет себя брачными узами, то непременно с "богиней", для которой сам будет "богом".

"В моей практике отсутствует гипноз. Я совсем не ратую за то, чтобы была вера в меня. Кто я такой, чтобы в меня так верить? А вот я в людей верю", – обмолвился как-то сам специалист психологического лечения. Так теперь называет себя целитель, собиравший стадионы и миллионные телеаудитории на своих сеансах.