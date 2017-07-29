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Баллистическая ракета КНДР попала на видео

Фото: GLOBAL LOOK press
КНДР провела очередной пуск баллистической межконтинентальной ракеты вечером 28 июля. Ее запуск показало северокорейское телевидение, а падение – японские СМИ.
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Факт запуска баллистической ракеты из провинции Чагандо признали военные Южной Кореи, также отследили пролет ракеты и в Японии. Снаряд пролетел около 45 минут и, по предварительным данным, упал в море в японской исключительной экономической зоне.

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Сообщений об ущербе не поступало. Тем не менее, соседи Северной Кореи успели выразить свою обеспокоенность сложившейся ситуацией. Пуск и первые минуты полета были показаны по телевидению КНДР.

"Это явное нарушение резолюций СБ ООН. Продолжающиеся провокационные действия недопустимы. Северной Корее заявляем решительный протест, осуждаем в самой жесткой форме", – цитирует РИА Новости генерального секретаря японского кабинета министров Есихидэ Сугу.

Падение светящегося в ночном небе объекта, предположительно – запущенной ракеты, сняли видеокамеры, установленные в городе Муроран на востоке Хоккайдо.

Запуск ракеты зафиксировали также в Пентагоне. Американское военное ведомство пообещало предоставить более подробную информацию позже.

Госдепартамент США возложил "исключительную и особенную ответственность" за рост напряженности в регионе на Китай и Россию, назвав их "основными экономическими пособниками северокорейской программы ядерного оружия". Соответствующее заявление сделал госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Автор: Геннадий Куприянов29 июля 2017, 10:22
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