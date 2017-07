Баллистическая ракета КНДР попала на видео

Факт запуска баллистической ракеты из провинции Чагандо признали военные Южной Кореи, также отследили пролет ракеты и в Японии. Снаряд пролетел около 45 минут и, по предварительным данным, упал в море в японской исключительной экономической зоне.

Сообщений об ущербе не поступало. Тем не менее, соседи Северной Кореи успели выразить свою обеспокоенность сложившейся ситуацией. Пуск и первые минуты полета были показаны по телевидению КНДР.

"Это явное нарушение резолюций СБ ООН. Продолжающиеся провокационные действия недопустимы. Северной Корее заявляем решительный протест, осуждаем в самой жесткой форме", – цитирует РИА Новости генерального секретаря японского кабинета министров Есихидэ Сугу.

Падение светящегося в ночном небе объекта, предположительно – запущенной ракеты, сняли видеокамеры, установленные в городе Муроран на востоке Хоккайдо.

VIDEO: North Korea's long-range missile test was picked up by multiple cameras in northern Japan (Vid: NHK) pic.twitter.com/WKF3fRiIZW